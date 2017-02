15-Jährige nach Faschingsfeier spurlos verschwunden

Joelle W. ging in einem Lokal auf die Toilette und kehrte nicht zurück

BAD SÄCKINGEN - Die badische Polizei sucht seit Sonntag nach der 15-jährigen Joelle Wolpensinger aus Bad Säckingen. Das Mädchen besuchte nach einer Faschingsfeier mit ihrer Mutter und deren Lebensgefährten ein Lokal. Dort ging sie auf die Toilette und kehrte nicht mehr zurück. Nun hofft die Polizei die 15-Jährige mit der Hilfe eines Fotos zu finden.

Joelle W. aus Bad Säckingen wird seit Sonntagfrüh vermisst. Zuletzt wurde sie bei der Städtle-Fasnacht in Laufenburg gesehen. © Privat (Polizei Freiburg)



Seit Sonntagmorgen fehlt von Joelle Wolpensinger jede Spur. Das 15 Jahre alte Mädchen hatte mit ihrer Mutter und deren Lebensgefährten in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Städtle-Fasnacht in Laufenburg besucht.

Anschließend besuchte sie gemeinsam mit ihrer Familie das Lokal "Goldener Anker". Gegen 0.35 Uhr ging Joelle Wolpensinger auf die Toilette - und kehrte von dort nicht mehr zurück.

Die Suchaktion der Polizei, bei der auch ein Spürhund eingesetzt worden war, verlief erfolglos. Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und erhofft sich durch die Veröffentlichung eines Fotos Hinweise zum Verbleib des Mädchens.

Wer Joelle in der Nacht zum Sonntag nach 0.30 Uhr im "Goldenen Anker" oder im Stadtgebiet von Laufenburg gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Verbleib geben kann soll sich an die Kriminalpolizei in Bad Säckingen wenden.

Hinweise werden unter der 07761/934-500 entgegen genommen.

Die Vermisste ist 15 Jahre alt, circa 1,63 Meter groß, schlank und hat grüne Augen. Ihre langen blonden Haare hat sie offen getragen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ein Katzenkostüm in den Farben Organge-Schwarz und Weiß.

blu

