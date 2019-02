16-Jährige schlägt, tritt und beißt Polizisten und Sanitäter

Jugendliche rastete komplett aus - Einweisung in die Psychiatrie - vor 21 Minuten

SELB - Eine schwer erziehbare 16-Jährige hat am Freitagabend für einen größeren Polizeieinsatz in Selb gesorgt. Die Frau schlug, trat, biss und bespuckte mehrere Beamte und Sanitäter aufs Massivste. Sie wurde daraufhin in die Jugenspsychiatrie nach Bayreuth gebracht.

Die 16-Jährige war nach Angaben der Polizei aus ihrem Heim in Selb ausgebüxt und hielt sich bei einem polizeibekannten Mann in der Albert-Schweitzer-Straße auf. Als eine Streife an der Wohnung klingelte, sprang die Jugendliche aus dem Fenster und versuchte zu flüchten. Einer der Polizisten konnte sie allerdings einholen und festhalten. Die schwer Erziehbare wiedersetzte sich allerdings durch heftiges Treten, Schlagen und Beißen. Sie fügte dem Beamten Verletzungen am Bein zu.

Außerdem wollte sie sich selbst verletzen, indem sie wiederholt ihren Kopf gegen verschiedene Gegenstände schlug. Letzendlich musste die 16-Jährige in die Jugendpsychiatrie nach Bayreuth eingewiesen werden.

Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstands, tätlichem Angriff sowie Körperverletzung gegen Polizeibeamte rechnen. Die Sanitäter, die zusammen mit den Polizisten die Einweisung durchführten, beleidigte und bespuckte die Frau massiv. Der verletzte Polizist musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

evo