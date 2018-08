17-Jährige aus Wohnheim bei Aschaffenburg vermisst

Alzenauer Polizei sucht nun mithilfe von Lichtbild nach Hinweisen - vor 41 Minuten

SCHÖLLKRIPPEN - Seit Ende Juli wird ein 17-jähriges Mädchen aus dem Landkreis Aschaffenburg vermisst. Die Alzenauer Polizei sucht nach der Jugendlichen und erhofft sich durch eine Öffentlichkeitsfahndung nun neue Ansatzpunkte.

Die vermisste Annalena Neurath wird von der Polizei gesucht. Foto: Polizei Alzenau



Die 17 Jahre alte Annalena Neurath war am Dienstag, den 31. Juli, nicht wie verabredet in das Wohnheim in Ernstkirchen zurückgekehrt, in dem sie seit April wohnhaft ist. Eine Betreuerin verständigte daraufhin die Polizei. Das Mädchen war in der Vergangenheit schon des Öfteren davongelaufen, nach wenigen Tagen jedoch immer wieder aufgetaucht.

Da die Alzenauer Polizei mittlerweile zahlreiche Möglichkeiten zur Suche der Jugendlichen ausgeschöpft hat, möchten die Beamten nun mit der Veröffentlichung eines Lichtbildes weitere Hinweise erhalten. Das Mobiltelefon von Annalena ist ausgeschaltet. Weitere Anlaufadressen des Mädchens, die noch nicht überprüft wurden, sind aktuell nicht bekannt.

Annalena kann wie folgt beschrieben werden:

1,56 m groß

Kräftige Figur

schwarze lange Haare (möglicherweise blond gefärbt)

Tätowierungen auf den Innenseiten der Handgelenke, unter anderem ein Herz

sächsischer Dialekt

Zeugen, die das Mädchen gesehen haben oder Hinweise auf deren Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06023/944-130 bei der Polizeiinspektion Alzenau zu melden.

