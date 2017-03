18 Grad! Der Frühling in Franken dreht richtig auf

T-Shirt-Wetter zum Wochenende - doch dann kommt die Ernüchterung - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ist der Winter jetzt vorbei? Kommende Woche dreht der Frühling auf - mit 18 Grad, wenig Wind und T-Shirt-Wetter in Franken. Ein kleiner Wermutstropfen aber bleibt.

Faulenzen in der Sonne! Mehr Frühling als zum Ende der kommenden Woche geht nicht. © dpa



Faulenzen in der Sonne! Mehr Frühling als zum Ende der kommenden Woche geht nicht. Foto: dpa



Der Frühling kommt mit großen Schritten auf Nordbayern zu: Nach dem Sonnen-Intermezzo am Sonntag ziehen die Temperaturen in der kommenden Woche weiter an. Bis zu 13 Grad sind bereits am Montag und Dienstag möglich, sagt der Wetterdienst von nordbayern.de. Der fränkische Wetterochs spricht von "mittelhohen Wolkenfeldern", die das Bild etwas trüben, ist sich da aber noch nicht ganz sicher: "Vielleicht werden die ja auch noch abgesagt."

Am Mittwoch erfasst eine Kaltfront Franken, die aber weit weniger schlimm ist als ihr Ruf. "Möglicherweise gibt es leichte Regenschauer", zitiert der Wetterochs aktuelle Prognosen. Kaltfront heißt in diesem Fall aber auch: 14 Grad und leicht aufdrehender Wind. Bibber-März geht anders.

Angrillen im März? Warum nicht - hier unsere Tipps:

Bilderstrecke zum Thema Die schönsten Grillplätze in Nürnberg, Fürth und Erlangen Sommer, Sonne und ein schönes Steak: Mit Freunden zusammen den Grill anzuschüren und ein paar leckere Stücke Fleisch auf den Rost zu legen, ist für viele Grillfans das höchste der Gefühle. Wer keinen eigenen Garten hat oder auch mal andernorts die Kohle anbrennen will, kann sich hier über die öffentlichen Grillplätze in Nürnberg, Fürth und Erlangen informieren. Wir haben die schönsten Alternativen zum heimischen Balkon oder Garten zusammengestellt.



Und nach der Kaltfront? Nach der Kaltfront baut sich ein Hoch auf! Das bringt am Donnerstag und Freitag Frühling satt aus dem Süden mit. 14 bis 18 Grad versprechen Experten übereinstimmend dann, kaum Wolken, kein Regen.

Weil aber eben doch März ist, bleibt ein kleiner Wermutstropfen: Die Nächte sind kühl, richtig kühl. Im Extremfall bis zu minus fünf Grad kündigen Experten an. Mit der Bestückung des heimischen Blumenbeets oder des Balkonkastens sollten Franken also noch etwas warten. Auch deshalb: "Für das nächste Wochenende wird der Übergang zu einer windigen und regnerischen Westwetterlage erwartet", weiß der Wetterochs. Tja, es ist eben halt doch noch März.