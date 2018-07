18-Jährige in Gebüsch gezerrt: Verdächtiger in Franken gefasst

KRONACH - Der brutale Übergriff auf eine 18-Jährige in Kronach scheint aufgeklärt. Die Polizei nahm jetzt einen 35-Jährigen fest, der als dringend tatverdächtig gilt. Spuren am Tatort verrieten den Mann.

Am frühen Donnerstagmorgen griff der Mann die 18-Jährige im Landesgartenschau-Park an. Der Täter riss die Frau unvermittelt zu Boden, zerrte sie in ein Gebüsch. Dort versuchte er die junge Frau zu entkleiden und verletzte sie dabei. Erst eine Anwohnerin, die die Hilfeschreie des Opfers hörte, schlug den Mann in die Flucht.

Zwar leitete die Polizei sofort Suchmaßnahmen nach dem Täter ein, der blieb aber zunächst verschwunden. Jetzt vermeltet das Präsidium Oberfranken aber offenbar einen Durchbruch. Über am Tatort und auf dem Fluchtweg gesicherte Spuren habe man im Landkreis Kronach einen 35-Jährigen festgenommen. "Die Staatsanwaltschaft Coburg wird Haftantrag gegen den dringend Tatverdächtigen stellen", heißt es in einer Pressemitteilung. Er werde am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

