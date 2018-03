2,2 Promille und mit Handy: Frau baut Unfall bei Kulmbach

Zudem war die Autofahrerin auch noch durch ihr Smartphone abgelenkt - vor 35 Minuten

KULMBACH - Stark betrunken und noch dazu am Steuer mit dem Handy beschäftigt - so hat eine 49-jährige Autofahrerin in Bayern einen Unfall gebaut. Dabei hatte die Frau Glück im Unglück und blieb unverletzt.

Die 49-Jährige fuhr ihren Wagen auf einer Bundesstraße bei Kulmbach auf gerader Strecke erst gegen die Leitplanke, schleuderte dann auf die Gegenfahrbahn und wieder zurück, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Als Polizisten sie dort auffanden, erklärte sie demnach, dass sie durch ihr Handy abgelenkt gewesen sei und deshalb die Kontrolle über das Auto verloren habe.

Dabei bemerkten die Beamten Alkoholgeruch - und stellten einen Atemalkoholwert von 2,2 Promille fest. Neben dem Kater und dem Totalschaden ihres Wagens trug die Frau am Samstag ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr davon. Auch der Führerschein ist erst mal fort.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

dpa