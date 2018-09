20 Schüsse: Tierquäler tötet Katze in Unterfranken

Tier verendete in Klinik an Verletzungen durch Schusswaffe - vor 52 Minuten

WIESENBRONN - Die Polizei sucht derzeit nach einem Unbekannten, der eine Katze im Landkreis Kitzingen mit einer Schusswaffe regelrecht durchlöchert hat. Das Tier starb nun in einer Klinik.

Wie die Polizei mitteilt, wurde das Tier in Wiesenbronn, einer Gemeinde östlich von Kitzingen, von mehreren Projektilen aus einer Schusswaffe getroffen, unter anderem im Auge. Das Tier starb daraufhin in einer Tierklinik an seinen Verletzungen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Sie ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Die Polizei hofft auf Zeugen: Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der 09321/141-0 entgegen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.