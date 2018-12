200 Jahre Raiffeisengeschichte und zehn Jahre Stiftung gefeiert

Zeitreise im VR-Jet - Thilo Wolf Quartett sorgte für musikalische Untermalung - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Mit rund 230 Gästen feierte die "VR - meine Bank" den 200ten Geburtstag von Friedrich Wilhelm Raiffeisen und zugleich den zehnten Geburtstag ihrer Stiftung.

Schirmherr MdL Hans Herold gab mit Vorstandsvorsitzendem Klaus Gimperlein und Kuratoriumsvorsitzendem Walter Zeleny (v. l.) den Startschuss zum "VR mein Förderpreis Voting".



Schirmherr MdL Hans Herold gab mit Vorstandsvorsitzendem Klaus Gimperlein und Kuratoriumsvorsitzendem Walter Zeleny (v. l.) den Startschuss zum "VR mein Förderpreis Voting".



Dabei wurde der große Bogen von der Historie in Gegenwart und Zukunft geschlagen, die Erfolgsgeschichte der revolutionären Idee von Friedrich Wilhelm Raiffeisen beleuchtet und neueste Trends rund um die Digitalisierung wurden humorvoll in eine Show gepackt. Vorstandsvorsitzender Klaus Gimperlein moderierte den Festabend unter dem Motto "Gemeinsam in die Zukunft", den Thilo Wolf Quartett aus Fürth stimmungsvoll musikalisch umrahmte. Hermann Kerschbaum und Dieter Eckardt wurden aus dem Kuratorium der Stiftung verabschiedet und vier neue Kuratoren begrüßt. Vom Schirmherrn MdL Hans Herold wurde der Startschuss zum "VR mein Förderpreis Voting" gegeben und den Gästen wurden die Zusatzschilder unter den neuen Raiffeisenstraßen im Geschäftsgebiet präsentiert.

Gestaltet war der Festabend als Zeitreise, die vor 200 Jahren in Rheinland-Pfalz begann, einen Zwischenstopp bei Mittelfrankens Genossenschaftsbanken sowie einen Exkurs in die Welt der Stiftung machte, ehe man gemeinsam in der Gegenwart der "VR meine Bank eG" ankam. Aus der ging es mit dem Frank Astor in einer "Infotainment-Show" auf eine Zukunftsexpedition, die ebenso wie der Blick in die Zeit von Friedrich Wilhelm Raiffeisen viel Stoff für rege Gespräche bei regionalen Genusshappen bieten sollte.

nb/hjm