200 Kilo Marihuana: So hob Zoll großen Drogenring aus

Sechs Verdächtige in Untersuchungshaft - Kontakte nach Spanien und Rumänien - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - LKA-Beamte und Zollfahndungsamtes haben einen großen Drogenschmugglerring auffliegen lassen, der in großem Stil die Szenen in Köln und Berlin mit Marihuana versorgt haben soll. Aktionen wurden dabei auch von Nürnberg aus koordiniert.

Ein Beamter des Zollfahndungsamtes zeigt einen Beutel des sichergestellten Rauschgiftes, das unter Obstkartons versteckt worden war. © Foto: André Ammer



In der obersten Lage der aufgetürmten Obstkartons liegen Melonen und Pfirsiche, doch aus den Behältern darunter verbreitet sich der charakteristische Geruch von getrockneten Cannabispflanzen im Raum. 200 Kilogramm Marihuana präsentieren die Ermittler des Zollfahndungsamtes München an ihrem Nürnberger Dienstsitz – wohl nur ein geringer Teil des Rauschgifts, das ein internationaler Schmuggelring in den vergangenen Jahren in Deutschland transportiert und verkauft hat.

Allein von Mai bis September 2018 soll die hochprofessionell operierende Bande etwa eine Tonne Marihuana quer durch Europa geschmuggelt haben. Den Straßenverkaufspreis für diese Menge beziffern die Fahnder auf etwa zehn Millionen Euro, da das sichergestellte Rauschgift eine sehr hohe Konzentration des für die berauschende Wirkung verantwortlichen Stoffes Tetrahydrocannabinol (THC) aufweist.

Von Spanien nach Deutschland

Die Beamten der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift Nordbayern (GER), in der Zollfahnder und das Bayerische Landeskriminalamt zusammenarbeiten, gehen davon aus, dass die Täter ein bis zwei Lkw-Transporte pro Monat von Spanien nach Deutschland durchgeführt hatten. Pro Fahrt sollen etwa 100 Kilogramm Rauschgift zwischen und unter Obstkartons versteckt worden sein.

Diese Fahrten seien wahrscheinlich so präzise getaktet wie ein Schweizer Uhrwerk gewesen, sagte Jürgen Thiel vom Zollfahndungsamt München, als er zusammen mit Kollegen der GER und der Staatsanwaltschaft diesen Fahndungserfolg präsentierte. Mittlerweile befinden sich sechs Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Der Kopf der Bande soll ein 37-Jähriger Geschäftsmann sein, den ein Spezialeinsatzkommando bereits am 10. Januar in Köln festgenommen hat.

Die Ermittler waren dem Drogenschmugglerring auf die Spur gekommen, als Beamte des Hauptzollamtes Erfurt im August vergangenen Jahres einen mit Pfirsichen beladenen Lkw auf der A9 im Landkreis Hof einer verdachtsunabhängigen Kontrolle unterzogen. Beim Abladen der Fracht stießen sie auf das Rauschgift, das wohl auf dem Weg nach Berlin war. Der 32-jährige rumänische Fahrer wurde festgenommen und kam auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof in Untersuchungshaft.

Es folgten umfassende Ermittlungen der GER Nordbayern, bei denen auch die Behörden in Rumänien und Spanien eingebunden waren. Dabei ergaben sich Hinweise auf eine international agierende Gruppierung von Rauschgiftschmugglern beziehungsweise -händlern und auf weitere Schmuggelfahrten. "Das Netz zog sich langsam zu", erklärte Thiel.

Vier Wochen nach dem Zugriff in Oberfranken gelang den von Nürnberg aus koordinierten Fahndern denn auch der nächste Schlag. Zollbeamte stellten auf dem Gelände des Kölner Großmarktes weitere 100 Kilogramm Marihuana sicher, als sie einen mit 22 Tonnen Melonen beladenen Laster aus Spanien kontrollierten. Nach gleichem Muster wie zuvor war das Rauschgift zwischen den Kartons der Tarnladung versteckt. Gegen den 49-jährigen rumänischen Fahrer und gegen zwei weitere Tatbeteiligte mit türkischer und rumänischer Staatsangehörigkeit, die das Rauschgift dort abholen wollten, wurde Haftbefehl erlassen.

Riesige Plantage entdeckt

Anfang dieses Jahres holten die Ermittler zum entscheidenden Schlag aus. Bei sechs Durchsuchungen von Wohn- und Geschäftsräumen in Köln, Königswinter, Dormagen sowie Berlin stellten die Einsatzkräfte neben zahlreichen elektronischen Datenträgern auch einen hochwertigen Pkw mit eingebauten Schmuggelverstecken sowie in der Kölner Wohnung des mutmaßlichen Drahtziehers rund 50.000 Euro Bargeld und mehrere Luxusuhren sicher.

Zeitgleich wurde ein Objekt in den Niederlanden von den dortigen Behörden durchsucht. Bei der Razzia in Dormagen entdeckten die Fahnder von Zoll und Polizei zudem eine Indoor- Plantage mit rund 1000 Marihuanapflanzen. Einen weiteren Drahtzieher nahmen die Beamten am 17. Januar in Berlin fest. Er soll für den Weitervertrieb des Rauschgiftes verantwortlich gewesen sein.

Über die wahren Dimensionen der Geschäfte der Verdächtigen kann man derzeit nur spekulieren. Rund 300 sichergestellte Belege für die Anmietungen von Fahrzeugen seit 2011 legen den Verdacht nahe, dass sie ein Vielfaches der sichergestellten Menge geschmuggelt hatten. Die Ermittlungen der GER Nordbayern und der Staatsanwaltschaft dauern an.

