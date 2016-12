2016 kamen 155.000 Asylbewerber nach Bayern

Zahlen gingen nach Grenzschließungen auf dem Balkan drastisch zurück - vor 23 Minuten

MÜNCHEN - Im Jahr 2016 sind rund 155.000 Asylbewerber in Bayern angekommen - nach 759.000 im Jahr zuvor. Das teilte das Sozialministerium in München am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die Zahl der in Bayern angekommenen Asylbewerber geht deutlich zurück. © dpa/Patrick Pleul



Die Zahl der in Bayern angekommenen Asylbewerber geht deutlich zurück. Foto: dpa/Patrick Pleul



Bis einschließlich 29. November wurden demnach exakt 154.888 neue Asylbewerber gezählt. Darin enthalten sind Aufgriffe durch Landes- und Bundespolizei an der Grenze oder in Grenznähe, aber auch sogenannte Direktzugänge: Das sind Flüchtlinge, die an der Grenze nicht von der Polizei registriert wurden, sondern sich direkt in eine Erstaufnahmeeinrichtung in Bayern begeben haben. Ein Großteil der Flüchtlinge wurde dann auf andere Bundesländer verteilt.

Die Zahl neu eintreffender Flüchtlinge war seit der faktischen Grenzöffnung im September 2015 massiv gestiegen. Im Januar 2016 kamen laut Ministerium noch 74.677 Flüchtlinge in Bayern an, im Februar 41 600. Dann, nach den Grenzschließungen auf der Balkan-Route, gingen die Zahlen drastisch zurück. In den vergangenen Monaten wurden im Schnitt jeweils nur noch um die 3000 neue Asylbewerber gezählt.

dpa