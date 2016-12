2017 gibt es etliche Autobahn-Baustellen in der Region

Bonus- und Strafzahlungen sollen häufiger werden - vor 20 Minuten

NÜRNBERG - Wer in diesem Jahr den Eindruck hatte, sich auf der Autobahn von Baustelle zu Baustelle und von Stau zu Stau zu quälen, der hat sich nicht getäuscht. Noch nie wurde so viel gebaut auf nordbayerischen Autobahnen wie in diesem Jahr. An 70 Baustellen wurde gewerkelt. Und es sieht ganz so aus, als ob es in den kommenden Jahren so weitergehen würde.

Im Herbst wurde die Autobahnbrücke bei Schwaig gesprengt. © Foto: Günter Distler



Im Herbst wurde die Autobahnbrücke bei Schwaig gesprengt. Foto: Foto: Günter Distler



Sie war in diesem Sommer so zuverlässig Teil des Radio-Programms wie der Wetterbericht: Die Staumeldung auf der A3 bei Neumarkt-Ost. In Richtung Regensburg stand auf der stark befahrenen Fernstraße nur eine Fahrbahn zur Verfügung. Es war nicht das einzige Nadelöhr in diesem Jahr: Weitere fanden sich auf der A73 bei Erlangen und der A9, wo man in Richtung Bayreuth gefühlt pausenlos durch Baustellen steuerte.

"Wir haben den Autofahrern so viel abverlangt wie nie zuvor", bekennt Reinhard Pirner, Präsident der Autobahndirektion Nordbayern. Rund 70 Baustellen gab es dieses Jahr auf den 1316 Autobahnkilometern in Nordbayern - so viele wie nie zuvor. Der Grund: Es gab auch so viel Geld vom Bund wie nie zuvor. Rund 436 Millionen Euro machte Berlin locker für den Bau und die Sanierung von Fahrbahnen in Nordbayern, für Telematik und den Hochbau. Mehr als 300 Millionen Euro flossen dabei allein in die Sanierung.

Extrem schlechter Zustand

Die größten und teuersten Baustellen lagen auf der A6 zwischen den Kreuzen Nürnberg-Süd und Nürnberg-Ost, auf der A3 zwischen Würzburg und Wertheim und auf der A7 zwischen Uffenheim und Gollhofen. Dort wurden die alten Betonfahrbahnen ersetzt, die in einem extrem schlechten Zustand sind. Noch bis 2024 dauert es, bis auf der gesamten A7 zwischen Kitzingen und Feuchtwangen neuer Belag aufgetragen ist. Jedes Jahr wird ein weiterer rund zehn Kilometer langer Abschnitt angepackt. 2017 geht es den Betonfahrbahnen zwischen Uffenheim und Bad Windsheim an den Kragen.

Das bisherige Rekordjahr im nordbayerischen Autobahnbau war 2009, als das Konjunkturprogramm nach der Finanzkrise 300 Millionen Euro bescherte. In den vergangenen Jahren lag das Bauvolumen zwischen 214 und 291 Millionen Euro.

Die Ausgaben für den Autobahnausbau in Nordbayern in den letzten Jahren.



Die Ausgaben für den Autobahnausbau in Nordbayern in den letzten Jahren.



Nun bescherte die gute Finanzlage beim Bund den gewaltigen Anstieg. "Für die nächsten beiden Jahre wurde uns schon ein ähnliches Finanzvolumen zugesichert", freut sich Pirner. "Wir konnten in diesem Jahr jedes Projekt, das bereit zum Bau war, auch wirklich anpacken", verdeutlicht er die Auswirkungen des Geldregens.

Allerdings gebe es auch einen gewaltigen Sanierungsstau. So werden nun im Bereich der Dienststelle Bayreuth der Autobahndirektion zehn Prozent der Fahrbahndecken erneuert. "Ein guter Rhythmus würde bei fünf bis sieben Prozent pro Jahr liegen", meint Pirner. Doch weil man jahrelang nur rund drei Prozent der Fahrbahnen erneuern konnte, hat sich viel Arbeit aufgestaut.

Dazu kommt ein weiteres Problem: Es wird immer häufiger offenporiger Asphalt aufgetragen. Der verringert zwar die Lärmbelastung für die Anwohner erheblich, muss aber auch viel öfter saniert werden. "Die durchschnittliche Lebensdauer liegt da nur bei etwa acht Jahren. Normaler Splittmastixasphalt hält dagegen zwölf bis 20 Jahre", verdeutlicht Pirner.

Der Asphalt ist auch die entscheidende Frage, die vor dem sechsstreifigen Ausbau der A73 zwischen Nürnberg-Zollhaus und Nürnberg-Hafen zu klären ist: "Die Stadt Nürnberg muss Stellung nehmen, ob sie lieber einen offenporigen Asphalt oder aktiven Lärmschutz möchte", erklärt Pirner. Dann könnte es sehr schnell gehen. Die Ausschreibungen werden schon vorbereitet, 2018 möchte man mit dem Bau beginnen.

Einige Wochen länger

Weil man die Autofahrer in den kommenden Jahren mit ähnlich vielen Baustellen konfrontieren wird wie in diesem Jahr, will die Autobahndirektion verstärkt auf zügige Bauarbeiten achten. 2015 zum Beispiel kam der Ausbau der A6 südlich von Nürnberg wegen einer Firmenpleite ins Stocken, aktuell konnte eine Baufirma die Arbeiten an der Schwabachbrücke an der A73 in Erlangen nicht pünktlich fertigstellen. Die Engstelle belastete die Autofahrer einige Wochen länger als geplant.

"2017 wollen wir verstärkt nach dem Bonus-Malus-Prinzip ausschreiben", zieht Autobahndirektions-Präsident Pirner die Konsequenz. Das heißt: Wird eine Baufirma schneller fertig als geplant, bekommt sie eine Bonuszahlung, verzögern sich die Bauarbeiten, so wird eine empfindliche Strafe fällig.

Eigentlich sollte die A6 zwischen den Kreuzen Nürnberg-Süd und Nürnberg-Ost jetzt schon fertig sein. Wegen der Firmenpleite 2015 erfolgt die endgültige Freigabe aber erst im Frühjahr 2017. "Wir müssen noch offenporigen Asphalt auftragen und Restarbeiten am Lärmschutz erledigen. Dafür werden wir den Verkehr im zweiten Quartal noch einmal für drei bis vier Wochen auf die andere Fahrbahn legen müssen, mit den entsprechenden Einschränkungen", räumt Pirner ein.

2017 wird auch mit den Vorarbeiten zum langwierigen Umbau des Kreuzes Fürth/Erlangen, dem Schnittpunkt von A3 und A73 begonnen. Nach den ersten Vorbereitungen in diesem Jahr startet auf der A6 zwischen Schwabach-West und Roth der sechsstreifige Ausbau so richtig. Die Fahrbahn in Richtung Nürnberg wird ausgebaut, 2018 ist dann die Gegenseite an der Reihe.

Seitenstreifen wird ausgebaut

Beeinträchtigungen stehen auch an der A73 bevor. Dort wird zwischen Erlangen und Baiersdorf-Nord der Seitenstreifen in den kommenden beiden Jahren so ausgebaut, dass er für den Verkehr freigegeben werden kann, wenn die Verkehrsbelastung zu groß wird. In der Gegenrichtung ist der Seitenstreifen zwischen Forchheim-Süd und Erlangen bereits ausgebaut.

Weitere große Baustellen stehen 2017 auf der A9 zwischen Bindlacher Berg und Trockau sowie zwischen Münchberg-Süd und Bad Berneck an, auf der A 7 wird es zwischen Bamberg und Scheßlitz vier Monate lang nur einen Fahrstreifen geben. Die Arbeiten an der Dauerbaustelle A3 sind im kommenden Jahr noch weit entfernt vom Großraum Nürnberg, ab 2019 geht es aber auch in der Region so richtig los.

Martin Müller

Mail an die Redaktion