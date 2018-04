21 Grad und Sonne: Frühling kommt endlich nach Franken

Schon am Dienstag rechnen die Meteorologen mit einem Temperatur-Sprung - vor 37 Minuten

NÜRNBERG - Sonne - was war das gleich nochmal? Dieses große, helle Ding am Himmel? Nachdem das Osterfest in Franken ins Wasser fiel, meldet sie sich am Anfang der Woche tatsächlich zurück: Und zwar mit bis zu 21 Grad!

Es wird sommerlich warm - schon ab Dienstag klettern die Temperaturen auf 20 Grad. Endlich die Zeit für ein ausgiebiges Sonnenbad! © Thomas Warnack/dpa



Es wird sommerlich warm - schon ab Dienstag klettern die Temperaturen auf 20 Grad. Endlich die Zeit für ein ausgiebiges Sonnenbad! Foto: Thomas Warnack/dpa



Am Ostersonntag bibberten die Franken bei der Ostereiersuche noch bei maximal 9 Grad. Der Wetterdienst von nordbayern.de prophezeite für den Nachmittag Gewitter und Regen. Das sprichwörtliche Aprilwetter beginnt also schon mal mit einem Paukenschlag.

In der Nacht zum Montag lassen die Regenschauer nach, die Temperaturen fallen dafür aber auf den Gefrierpunkt. Die Winterjacke darf trotzdem zuhause bleiben, denn der Frost ist nicht von Dauer. Zum Mittag hin zeigt sich immer wieder die Sonne und laut wetter.de wird es mit Werten um die 14 Grad sehr angenehm. Trocken bleibt es darüber hinaus auch den ganzen Tag: Beste Voraussetzungen also, um beim Nürnberger Volksfest vorbeizuschauen.

Am Dienstag wird es sogar noch besser. Schon beim Morgengrauen ist mit Temperaturen um die 8 Grad zu rechnen, nur wenige Stunden später haben sich diese zur Mittagszeit hin mehr als verdoppelt. Das Wetter wird heiter bis wolkig, trocken, und wartet mit sommerlichen 20 Grad auf. Dazu weht laut wetter.com ein laues Lüftchen aus dem Süden.

Am Mittwoch hält dann beinahe schon der Sommer Einzug in Nürnberg - der Wetterochs verspricht sogar 21 Grad zur Wochenmitte. Damit die Franken aber nicht allzu lange im siebten Wetterhimmel schweben, schickt uns der Wettergott eine Kaltfront mit Gewittern.

Am Donnerstag und Freitag ist der Traum vom warmen Frühling schon wieder vorbei: Nur noch 12 Grad werden erreicht. Dazu gibt es die altbekannten grauen Regenwolken.