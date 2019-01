22-Jährige schleudert von glatter Straße - Auto überschlägt sich

TEUBLITZ - Auf schneeglatter Straße kam am Dienstag eine 22 Jahre alte Fahrerin von der Straße ab. Ihr Auto überschlug sich. Die junge Frau musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Dienstagmorgen kam eine 22-Jährige bei Teublitz von der A93 ab. Foto: NEWS5 / Hanke



Am Dienstagmorgen, gegen 7.30 Uhr, kam eine 22 Jahre alte Fahrerin mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab. Sie wollte die A93 in Richtung Teublitz verlassen. Dabei geriet der Wagen auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern, überschlug sich und landete neben der Straße in einem Waldstück. Einsatzkräfte brachten die Frau mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Da der Gastank des Autos beschädigt war, musste die Straße bis zur Bergung gesperrt werden. Weitere Verkehrsteilnehmer waren laut Polizei an dem Unfall nicht beteiligt.

