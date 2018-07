23-Jähriger versucht Frau auf Toilette zu fotografieren

Polizei nahm den Mann in einem Baumarkt in Bad Neustadt fest - vor 1 Stunde

BAD NEUSTADT A. D. SAALE - Schock für eine 27-jährige Frau auf der Damentoilette eines Baumarkts in Bad Neustadt (Landkreis Rhön-Grabfeld): Als sie am Freitagabend auf der Toilette saß, versuchte ein Mann, sie dabei zu fotografieren. Die Polizei konnte den 23-Jährigen wenig später festnehmen.

Die 27-Jährige hielt sich am frühen Freitagabend in der Damentoilette des Baumarkts in der Saalestraße auf, als der Mann versuchte, sie von der Nachbarkabine aus unter der Trennwand hindurch mit seinem Smartphone zu fotografieren.

Als die Frau die Situation bemerkte, verließ sie umgehend die Toilette. Der 23-jährige Täter flüchtete sich zunächst in die Herrentoilette. Dort konnte er jedoch von der 27-Jährigen und einem Mitarbeiter des Baumarkts festgehalten werden. Eine Streife der Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale nahm den Mann fest.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft kam er wieder auf freien Fuß. Gegen den 23-Jährigen laufen allerdings noch Ermittlungen wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen.

