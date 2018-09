24, 26, 30 Grad! Der Spätsommer nimmt Anlauf

Kommende Tage bringen viel Sonnenschein - Herbst nur in den Nächten zu spüren - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Zum Wochenend-Endspurt macht sich in der Region die Sonne nochmal breit. Bis zum Dienstag heizt sich die Luft soweit auf, dass das Thermometer wieder an die 30-Grad-Marke heran klettern kann. Herbstlich Kühle? Nur in der Nacht.