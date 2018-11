24 Gründe: Darum ist das Leben in Franken einzigartig

Nordbayern.de auf einem Streifzug durch die fränkische Region - vor 37 Minuten

NÜRNBERG - Es ist einer der schönsten Flecken Erde, den dieser Planet gesehen hat: Franken. Die Region ist in vieler Hinsicht einmalig - und das hat seine Gründe. Hier kommen sie!

Der Franke an sich neigt ja eher zur Bescheidenheit: "Bassd scho" gilt als höchstes Lob. "Nicht geschimpft ist gelobt genug", sagt man hierzulande manchmal auch. Dabei hat Franken einiges zu bieten, was einfach nur schön, einzigartig oder besonders ist. Wir haben genauer hingeschaut und 24 Gründe zusammengestellt, warum es in Franken ganz besonders schön ist.