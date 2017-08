Ein 24-jährige Motorradfahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in Immenstadt im Allgäu in eine Familie. Dabei überlebte nur der Vater, während Mutter, Tochter und Sohn starben. Der Biker selbst erlag am Mittwoch im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen war der 24-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit und rücksichtsloser Fahrweise unterwegs gewesen. © NEWS5 / DESK