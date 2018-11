25-Jährige in Regenstauf beinahe vergewaltigt

Frau im Brustbereich verletzt - Mann wollte sich entkleiden - vor 48 Minuten

Am helllichten Tag versuchte ein Unbekannter eine 25-Jährige in Regenstauf (Landkreis Regensburg) zu vergewaltigen. Die Geschädigte wurde dabei erheblich verletzt, konnte aber flüchten. Die Polizei gibt nun eine detaillierte Personenbeschreibung an die Öffentlichkeit heraus, um den Täter zu stellen.

Zwischen 13 und 14.30 Uhr war eine 25-Jährige am Sonntag in der Bahnhofstraße in Regenstauf unterwegs gewesen. Die junge Frau lief in Richtung der OMV-Tankstelle, als sie ein Unbekannter an der Friedhofsmauer ansprach. Die Geschädigte näherte sich dem Mann und wurde plötzlich von diesem zu Boden gerissen.

Im weiteren Verlauf verletzte sich das Opfer erheblich im Brustbereich, so die Polizei. Die 25-Jährige wehrte sich gegen den Angreifer, der versuchte, seine Kleidung abzunehmen. Die Frau konnte sich letztlich aus der Lage befreien und fliehen. Über den weiteren Aufenthalt des Mannes ist nichts bekannt. Allerdings konnte der Unbekannte detailliert beschrieben werden:

Der Mann ist 30 bis 35 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß und von kräftiger Figur. Der Unbekannte hatte fast schulterlange, eher lockige, hellbraune Haare und buschige Augenbrauen. Auffällig ist eine größere Lücke zwischen den oberen beiden Schneidezähnen. Der Täter war mit einem khakifarbenen Parka und einer dunklen Jeans bekleidet. Ihm konnte ein regionaler und örtlicher Dialekt zugeordnet werden.

Die Kripo Regensburg hat sich den Ermittlungen angenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese können an die Telefonnummer 0941/506-2888 weitergegeben werden.

mw