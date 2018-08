25-Jähriger aus Oberpfalz wird seit Monaten vermisst

SCHWANDORF - Seit Ende April wird der 25-jährige Andreas Engel aus Schwandorf vermisst. Er verabschiedete sich von einer Angehörigen, ehe er mit seinem Auto zur Nachtschicht fuhr - dort kam er jedoch nie an.

Gesucht wird der 25-jährige Andreas Engel, der zuletzt Ende April in Schwandorf gesehen wurde. © Polizei Oberpfalz



Laut Angaben der Oberpfälzer Polizei wurde Andreas Engel das letzte Mal am 24. April diesen Jahres gesehen. Damals hatte er sich Zuhause von einer Angehörigen verabschiedet und sich mit seinem dunkelblauen Opel Zafira auf den Weg in die Nachtschicht gemacht. Auf der Arbeitsstelle, die im Landkreis Schwandorf liegt, kam Engel jedoch nie an, auch hatte er sich dort nicht entschuldigt.

Seit seinem Verschwinden hat die Polizei schon umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt, doch Engel blieb verschwunden. Es gibt keine Erkenntnisse, die auf eine Straftat in dem Fall hindeuten. Nun wenden sich die Beamten an die Bevölkerung und hoffen auf Hinweise.

Andreas Engel ist etwa 1,88 Meter groß und von kräftiger bis dicker Statur. Er ist dunkelblond, trägt Vollbart und hat buschige Augenbrauen. Laut Polizei hat er eine hohe Stirn und Geheimratsecken. Herr Engel spricht sowohl Deutsch als auch Russisch. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine kurze graue Hose, ein blaues T-Shirt mit kreisrundem Aufdruck und Aufschrift "City District 20XX", eine schwarze Weste mit weißen Längsstreifen an den Armen sowie graue Sommerschuhe mit kleinen Öffnungen an der Oberseite. Darüber hinaus hatte er eine schwarze Lederumhängetasche mit folgendem Inhalt bei sich: Führerschein, Ausweis, Handy, Geldbörse, Organspendeausweis.

Die Polizei sucht auch nach dem Auto, mit dem Andreas Engel gefahren ist. Der dunkelblaue Opel Zafira hat das amtliche Kennzeichen SAD-VE 3.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 096218900 um Hinweise, die bei der Suche von Andreas Engel helfen können.

