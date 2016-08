26-Jähriger dreht durch: Vater und Polizisten verletzt

Sohn sticht 58-Jährigem in den Arm - Erheblichen Widerstand geleistet - vor 51 Minuten

WALDASCHAFF - Mit einem Beziehungsstreit, nach welchem die Freundin panisch die Polizei rief, hatte am Dienstag alles begonnen: Danach attackierte ein 26-Jähriger in Waldaschaff seinen Vater mit einem Messer, bedrohte einen Helfer und verletzte zwei Polizisten.

Laut Polizei stritt das junge Paar am Dienstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Aschaffenburger Straße. Der 26-Jährige verhielt sich dabei seiner gleichaltrigen Partnerin gegenüber so aggressiv, dass die junge Frau vor lauter Angst in eine Nachbarswohnung flüchtete. Dort rief sie bei der Polizei an und schilderte den Vorfall. Mehrere Streifenwagen machten sich auf den Weg zu dem Wohnhaus.

Nach dem Notruf verließ der 26-jährige Mann die Wohnung. Im Treppenhaus traf er dann offenbar auf seinen 58-jährigen Vater, der ebenfalls in dem Haus lebt. Alle Versuche des Mannes, seinen Sohn zu beruhigen scheiterten, der 26-Jährige wurde handgreiflich. Laut Angaben der Polizei verlagerte sich der Streit danach auf die Straße. Hier stach der wütende Sohn dann auf den 58-Jährigen ein und verletzte ihn schwer am Arm. Einen Pkw-Fahrer, der Hilfe leisten wollte, bedrohte der aggressive Mann anschließend, ehe die Polizei eintraf.

Massiver Widerstand gegen Polizisten

Noch vor Ort konnte der junge Mann schließlich festgenommen werden. Dabei leistete er jedoch so erheblichen Widerstand, dass er dabei zwei Polizisten leicht verletzte. Während seiner Festnahme spuckte er außerdem die Beamten an. Laut Polizeibericht attackierte der Mann die Einsatzkräfte noch mehrmals, bis er schließlich in der Zelle landete.

Noch ist das Motiv des Mannes unklar, eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Teile der Fahrbahn nahe des Mehrfamilienhauses in der Aschaffenburger Straße blieben am Dienstag während der Spurensicherung gesperrt.

