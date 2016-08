28.000 Zuschauer bei Blumenfestzug in Röthenbach

Der Verein "Die wilden Quastler" lag in der Gunst der Jury vorne - vor 1 Stunde

RÖTHENBACH - Ein Clown, ein Drache und ein Lego-Männchen: Nur drei der insgesamt 28 mit Blumen geschmückten Wagen, die am Sonntag durch Röthenbach zogen. 28.000 Zuschauer waren beim Blumenfest mit dabei.

Auch der "Star Wars"-Wagen zog die Blicke der rund 28.000 Besucher an. © Foto: Andreas Sichelstiel



In der Gunst der Jury vorne lag schließlich der Verein "Die wilden Quastler". Seine mit 34.000 Dahlien geschmückten Fechter gefielen den sieben Preisrichtern am besten. Auf dem zweiten und dem dritten Platz: der Clown der Röthenbacher Feuerwehr und das Motiv des Dartclubs "Pfeilgrod“ - eine Szene aus Michael Endes "Die unendliche Geschichte".

Die Röthenbacher Vereine mussten diesmal improvisieren: Von den im niederländischen Zundert bestellten 450.000 Dahlien kamen am Samstagmorgen per Lastwagen nur etwa 400.000 an — und die hatten zum Teil andere Farben als geplant. Seinen Ursprung hat das Blumenfest übrigens in einer Ernteschau des örtlichen Kleingartenvereins "Flora" im Sommer 1929

