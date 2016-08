28 Grad am Mittwoch: Der Sommer kann noch was

Nach dem Temperatursturz geht es heiter weiter - vor 35 Minuten

NÜRNBERG - Heiter, 25 Grad. Heiter, 28 Grad. Heiter, 27 Grad: Bis zum Wochenende verwöhnt uns der Spätsommer noch einmal mit angehmen sommerlichen und nicht zu heißen Temperaturen.

Auch in dieser Woche bleibt die Wassermelone ein beliebter Snack - denn es wird wieder bis zu 28 Grad warm. © dpa



Na, das war doch deutlich undramatischer als befürchtet: Zwar bescherte uns der Montag einen Temperatursturz auf nur noch 25 Grad. Das war aber nach der Superhitze am Wochenende eigentlich ganz angenehm. Und die Sonne blieb uns darüber hinaus treu.

Genauso heiter geht es weiter. Spätsommerliche 25 Grad bei 0 Prozent Niederschlagswahrscheinlichkeit verwöhnen uns am Dienstag. Gefolgt von bis zu 28 Grad am Mittwoch und 27 Grad am Donnerstag und Freitag. So lässt es sich doch leben.

Und am Wochenende? Da sind sich die Meteorologen offenbar noch uneins. "Ab dem nächsten Wochenende streuen die Ergebnisse der Wettermodelle stark", schreibt der Wetterochs: "Die Spanne der möglichen Temperaturen ist am Sonntag 15 Grad breit. Es ist unklar, ob atlantische Tiefausläufer in stärkerem Maße auf Mitteleuropa übergreifen können (Regen) oder nicht (Sonnenschein)."

Hoffen wir also erst einmal auf eine Verlängerung der Schönwetterphase.