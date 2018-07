28 Grad am Samstag: Sommer-Hitze grillt Franken

Doch das Ende des Wochenendes könnte mit Wärmegewittern enden - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Wochenende verwöhnt uns mit heißen Temperaturen: Bei bis zu 28 Grad lässt sich die Sonne wunderbar im Freibad genießen. Doch die Prognose für den Wochenstart werden die Sommer-Stimmung dämpfen.

Der Samstag bleibt sommerlich, die Temperaturen erreichen bei viel Sonnenschein rund 28 Grad, wie wetter.de meldet. Zusätzlich wird es leicht windig. Grund sind die vom Atlantik einströmenden Luftmassen. Ein schwacher bis frischer Wind ist deshalb zu erwarten - beim Weggehen oder für den Biergarten also lieber einen leichten Pulli einpacken. Bei der Entscheidung, wo es hingehen soll, helfen wir gerne mit unseren Wochenend-Tipps.

Bilderstrecke zum Thema

In den nächsten Tagen finden Rebsaftliebhaber ihr Glück auf dem Nürnberger Jakobsplatz. Der Hauptmarkt verwandelt sich zeitgleich in eine riesige Bio-Oase. Fachleute gewähren Einblicke in die weite Welt der Bio-Produkte. Nürnbergs Nachbar zelebriert rund um die Freiheit das Fürth Festival und in Pretzfeld huldigt man dem roten Gold. Das und noch viel mehr steckt in unseren dieswöchigen Tipps.