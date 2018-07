28 Grad und Sonnenfreuden: Das Wochenende wird heiß

NÜRNBERG - Freibad-Freunde und Sonnenanbeter dürften bei diesen Aussichten Luftsprünge machen, denn einem Sommer-Wochenende im Freien steht nichts im Wege. Nur am Sonntagabend steigt die Gewittergefahr etwas an, doch in der neuen Woche geht es schon wieder sommerlich weiter.

Perfektes Freibadwetter erwartet die Menschen am Wochenende. Und auch die kommende Woche verspricht Sommerwetter. © dpa



Am Freitag ist der Sommer mit seinen heißen Temperaturen wieder da, verspricht wetter.de. Mit 27 Grad wird das Wochenende sonnig eingeläutet - die Wolken verschwinden weitestgehend und die Regenwahrscheinlichkeit steigt maximal auf 20 Prozent. Einem Freibadbesuch zum Feierabend steht also nichts mehr im Wege.

Der Samstag bleibt sommerlich, die Temperaturen erreichen bei viel Sonnenschein rund 28 Grad, wie wetter.de meldet. Zusätzlich wird es leicht windig. Grund sind die vom Atlantik einströmenden Luftmassen. Ein schwacher bis frischer Wind ist deshalb zu erwarten - beim Weggehen oder für den Biergarten also lieber einen leichten Pulli einpacken.

Am Sonntag gehen die Prognosen etwas auseinander. Während wetter.de tagsüber wolkenlosen Himmel und trockenes Wetter bei 27 Grad verspricht, meldet der Wetterdienst von nordbayern.de vereinzelte Quellwolken, die über uns hinweg ziehen. Über die gegen Abend ansteigende Gewittergefahr sind sich jedoch alle einig.

Auch die neue Woche startet erfreulich: Durchgehend Sonnenschein, nur wenige leichte Wölkchen, angenehme Temperaturen bis zu 28 Grad und kein Regen, sagt wetter.de für Montag voraus. Erst am Dienstag wird es laut dem Wetterdienst von nordbayern.de voraussichtlich wieder nass und ungemütlich - doch zum Glück bleibt es bei rund 26 Grad noch angenehm warm.

