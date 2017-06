28 Grad und Sonnenschein: Der Sonntag gibt alles

Temperaturen stabilisieren sich bei über 20 Grad - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Dieses Wochenende eignet sich sowohl für Hitzeempfindliche als auch für Sonnenanbeter perfekt: Während der Samstag bei rund 23 Grad und Sonnenschein nicht zu heiß war, erwartet Franken und die Oberpfalz am Sonntag Freibadwetter wie aus dem Bilderbuch.

Von den teils heftigen Gewittern am Freitagabend waren am Samstag nur noch ein paar Pfützen übrig. Heiter und gut gelaunt lachte die Sonne schon morgens vom Himmel, richtig heiß wurde es mit maximal 23 Grad aber nicht.

Am Sonntag gibt es dafür dann einen Sommertag wie aus dem Bilderbuch. Bis zu 28 Grad und Sonne satt verspricht wetter.com. Dem Freibad-Besuch steht also auch für Verfrorene nichts mehr im Wege. Abends kann man bei lauen Sommertemperaturen noch entspannt grillen.

Hier finden Sie die Tipps fürs Wochenende:

Die Pfingstferien sind in vollem Gange und an jeder Ecke ist jede Menge geboten. In unseren Wochenendtipps ist wie gehabt für jeden etwas dabei.

Am Montag erreicht uns zwar die nächste Kaltfront, schreibt der fränkische Wetterochs. Ein großer Temperatursturz ist jedoch nicht zu erwarten. Bei 24 bis 26 Grad bleibt es mild. Allerdings sind Niederschläge vor allem in der ersten Tageshälfte möglich.

Bereits am Dienstag soll es aber schon wieder aufwärts gehen. Bei bis zu 24 Grad wird der Tag recht freundlich und trocken. Am Mittwoch sind dann Höchsttemperaturen um die 28 Grad drin - scheint als wäre der Sommer endlich angekommen.

