28 verwahrloste Hunde und Katzen in Hof: War es Tiersucht?

HOF - Inmitten von Kot und Urin ließ eine 54-jährige Tierhalterin insgesamt 28 Tiere auf zwei Wohnungen verteilt verwahrlosen. Die Tierheimleiterin spricht von Überforderung, der Pressesprecher der Stadt Hof wählt andere Worte.

Für die 19 Hunde und neun Katzen schaffte das Tierheim genug Platz, sodass die Tiere nun wieder ein artgerechtes Leben führen können. Foto: NEWS5



In den letzten Wochen machte die Polizei bei einer 54-jährigen Tierhalterin in Hof zwei schreckliche Entdeckungen: Sie ließ 19 Hunde und neun Katzen in ihren zwei Wohnungen verwahrlosen. Die Frau handelte aus angeblicher Tierliebe, quälte aber lediglich ihre Tiere durch die Haltung auf engstem Raumin in ihren verdreckten Wohnungen. Die Tiere wurden völlig verwahrlost aufgefunden.

Tanja Bujak, Leiterin des Hofer Tierheims, kann sich die Tat der 54-Jährigen nur mit Überforderung erklären. Die Besitzerin liebe Tiere, mit der Zeit seien es allerdings so viele Hunde und Katzen geworden, dass sie mit der Situation wohl überfordert war. "Die Dame hat wahrscheinlich wirklich gedacht, sie tut etwas Gutes", vermutet die Tierheimleiterin gegenüber News5.

Ein Großteil der verwahrlosten Hunde bekam die 54-Jährige aus Rumänien. Tanja Bujak betont, wie schade sie es findet, dass diese Organisationen keine Hintergründe der Besitzer prüfen - sonst hätte auch der Vorfall in Hof nicht so enden müssen. Ihrer Meinung nach sollte im Voraus geschaut werden, wer diese Hunde adoptiert und ob sie in ihrem neuen zu Hause artgerecht leben können.

Tierheim Hof schafft Platz

Sowohl die 19 Hunde, als auch die neun Katzen wurden im Tierheim Hof aufgenommen und werden nach und nach entwurmt und von Flöhen befreit. Die meisten der Hunde sind schon alt, sehen nicht mehr gut oder haben Verwachsungen an den Knochen. Zwar sei es im Tierheim eng geworden, da die Einrichtung sowohl eigene Tiere, als auch sogenannte "Urlaubstiere" aufnimmt - allerdings machten die Mitarbeiter größere Zimmer und Räumlichkeiten frei und holten sich sogar einen im Urlaub befindenden Kollegen zur Hilfe, erklärt die Tierheimleiterin.

Rainer Krauß, Pressesprecher der Stadt Hof, zeigt sich ebenso bestürzt. "Diese Hunde lagen im Kot und Urin und hatten keinen Auslauf - das ist ein klarer Verstoß gegen das Tierschutzgesetz", stellt er klar. Laut Krauß handelt es sich im Fall der 54-jährigen Besitzerin um eine Art von Tiersucht. Der Tierhalterin solle ein komplettes und zeitlich unbegrenztes Tierhalteverbot erteilt werden, das sich auf alle Tiere und Rassen bezieht, erklärte er.

