29 Grad: Der Feiertag macht Sommerlaune!

Gegen Abend steigt das Gewitterrisiko - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - So und nicht anders muss ein freier Tag im Juni sein: An Fronleichnam erwarten uns 29 Grad und Sonnenschein. Einen Wermutstropfen gibt es jedoch: Am Abend sind Gewitter möglich.

Ab ins Wasser: Am Mittwoch tummelten sich unzählige Menschen in den Freibädern der Region, so wie hier im Freitzeitbad Roth. © Tobias Tschapka



Der Mittwoch war bereits nicht schlecht. Mit stabilen 25 bis 26 Grad und Sonnenschein war für perfektes Freibad- oder Grillwetter gesorgt.

Der Donnerstag legt sogar noch eins drauf. Bis zu 30 Grad sind möglich. Allerdings wird es zunehmend schwül, so dass das Idyll gegen Abend ein jähes Ende findet. Der Wetterochs schreibt, dass gegen 20 Uhr eine Kaltfront in Begleitung einzelner heftiger Gewitter hereinrauschen dürfte. Wer den Abend beim Picknick im Freien ausklingen lassen wollte, muss dann also zügig die Decke zusammen rollen und sich ein trockenes Plätzchen suchen.

"Dabei besteht die Gefahr von großen Hagelkörnern und schweren Sturmböen aus West. Außerhalb von Gewittern weht ein schwacher bis mäßiger Wind, der langsam von Südost über Süd auf West dreht", so der fränkische Wetterexperte.

Die Unwetter haben dann auch einen dicken Temperatursturz im Gepäck. Nur noch 19 bis 22 Grad bei Sonne-Wolken-Mix bescheren uns Freitag und Samstag. Auch Niederschläge sind hier und da möglich.

Sonntag wird es dann allerdings schon wieder richtig freibadtauglich. 26 bis 27 Grad werden erwartet. 29 Grad sind dann sogar wieder am Montag möglich. Typisch, wird sich da der ein oder andere denken. Pünktlich zum Start der Arbeitswoche wird es tropisch.

