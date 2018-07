29 Grad: Dienstag zeigt sich von seiner sonnigen Seite

NÜRNBERG - Am Dienstag meint es der Wettergott gut mit uns: Satte 29 Grad und bis zu 13 Sonnenstunden sind in Sicht. Wenn das mal nicht hervorragende Aussichten für einen Freibadbesuch sind. Zwar behält das Wochenende die sommerlichen Temperaturen bei, wird aber von Regenschauern nicht verschont.

Ein Sprung ins kühle Nass könnte mit Blick auf die Woche ziemlich gut tun: Bis zu 29 Grad werden bereits am Dienstag erwartet. © dpa



Der Dienstag hat gute Nachrichten für alle Freibad-Fans und Sonnenanbeter im Gepäck: Denn dann dürfen wir uns laut dem Wetterdienst von nordbayern.de auf bis zu 29 Grad freuen. Zwar trüben ein paar einzelne Wolken den Blick auf den blauen Himmel, jedoch dürften diese bei fast 13 Sonnenstunden, wie Wetter.com verrät, weniger stören. Auch die Regenwahrscheinlichkeit macht bei nur 25 Prozent wenig Sorgen. In der Nacht bilden sich vereinzelt Wolken bei Werten von 17 Grad.

Der Mittwoch und Donnerstag übernimmt die sommerlichen Temperaturen des Dienstags und setzt mit einem noch klareren Himmel eins oben drauf.

Am Freitag wird es bis zu 31 Grad warm, allerdings kommt es am Abend mit einer Niederschlagsrate von 60 Prozent zu Regenschauern, die sich dann über das komplette Wochenende ziehen. Laut wetterochs.de betrifft uns diese atlantische Tiefdruckrinne jedoch nur in abgeschwächter Form.

