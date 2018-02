Am Mittwochmorgen kollidierten auf der ST2275 zwischen Römershofen und Oberhohenried zwei Fahrzeuge im Kurvenbereich. Für eine 29-Jährige kam jede Hilfe zu spät, ein sofort hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod der jungen Frau feststellen. Die 60-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Wagens wurde schwer verletzt und nach einer Erstversorgung per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsstraße war für mehrere Stunden komplett gesperrt. © NEWS5 / Licha