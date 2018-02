30.000 Euro Schaden: Fahrkartenautomat gesprengt

Das LKA ermittlet, ob ein Zusammenhang zu den Vorfällen in Franken besteht - vor 1 Stunde

GRUB - Am frühen Freitagmorgen sprengten bislang unbekannte Täter einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Grub (Lkr. Ebersberg). Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit zwei ganz ähnlichen Vorfällen in Mittelfranken.

Von dem Fahrkartenautomat am Bahnhof in Grub ist nach der Sprengung nicht mehr viel übrig. Foto: LKA



Ein Bürger bemerkte am Freitagmorgen gegen 4.45 Uhr den Schaden und alarmierte die Polizei. Der Sachschaden wird auf mehr als 30.000 Euro geschätzt.

Rasch haben die Experten des Bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) die Ermittlungen übernommen und sind derzeit zur Spurensicherung vor Ort. Genauere Untersuchungen werden in den kommenden Tagen durchgeführt.

Anfang des Monats kam es zu ganz ähnlichen Vorfällen im Gemeindegebiet Burgthann und in Weißenohe (Lkr. Forchheim). Ob hierbei ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Das LKA bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wem am frühen Morgen etwas Verdächtiges im Bereich des Bahnhofes aufgefallen ist, wird gebeten, sich unter der Nummer 089/1212-0 an das LKA oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

