30 Grad trotz Regen: Heute wird's richtig heiß!

Samstag ist der wärmste Tag der Woche - Sommerwetter in der kommenden Woche - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Samstag ist mit Temperaturen um die 30 Grad und strahlendem Sonnenschein der perfekte Ferientag! Von kurzen Regenschauern sollte man sich nicht abschrecken lassen - danach kommt wieder die Sonne raus.

Ob am Ammersee oder im Freibad, eine Abkühlung tut heute gut. © dpa_Sven Hoppe



Ob am Ammersee oder im Freibad, eine Abkühlung tut heute gut. Foto: dpa_Sven Hoppe



In der nördlichen Oberpfalz und am Alpenrand sind noch Regenschauer zu erwarten. Der Deutsche Wetterdienst kündigt vereinzelte kurze Gewitter an. Sonst ist es sonnig und heiß. Im Bergland sind ab nachmittags dann auch wieder Gewitter mörglich.

Wetter.com sagt für die Nürnberger Region einen herrlichen freibadtauglichen Tag voraus. Bei einer Regenwahrscheinlichkeit von bis zu 70% sollte man sich von den kurzen Schauern nicht abschrecken lassen. Danach wird es wieder sonnig bei Temperaturen um die 30 Grad.

Der Sonntag wird nur geringfügig kühler, am späten Abend besteht jedoch die Gefahr von Gewittern. Aber keine Sorge: Das Thermometer purzelt nicht nach unten, laut wetter.com werden es warme 25 Grad. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt allerdings 90 Prozent.

Und auch die neue Woche verspricht schönes Ferienwetter. Laut dem Wetterochs "bestimmt von Montag bis Mittwoch ein Hoch zusammen mit trockenerer Luft das Wetter." Dabei bleibt es heiter bis wolkig und trocken. Das Thermometer klettert auf 26 bis 29 Grad. Der Sommer gibt sich also noch nicht geschlagen!

Bilderstrecke zum Thema Kinder, Dampfschiffe und Boris Beckers Sohn: Unsere Wochenendtipps Ja, das macht schon Laune. An diesem Wochenende soll sich das Wetter absolut erstklassig geben und so von seiner besten Seite zeigen. Auch die an den kommenden Tagen sich bietenden Freizeitmöglichkeiten haben zweifelsfrei Bundesliga-Niveau. Hier sind unsere Tipps.



nb