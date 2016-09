30 Grad und mehr: Der Hitze-Herbst bleibt noch etwas

NÜRNBERG - Blauer Himmel, strahlende Sonne und warme Temperaturen: So kennen wir den Sommer und er scheint in diesem Kalenderjahr besonders beständig zu sein. Erst am Donnerstag soll es den Umschwung geben.

Bis Mittwoch kommen Freibad-Fans noch voll auf ihre Kosten. Foto: Ralf Rödel



Ein warmes Sommer-Wochenende mit Höchsttemperaturen um die 30 Grad steht uns laut dem Wetterdienst von nordbayern.de bevor. Wer sich innig nach kühlen Wassertropfen sehnt, dem bleibt wohl nur der Besuch im Freibad. Regen gibt es am Wochenende nämlich nicht. Ab ins Freibad also - hier können Sie nachlesen, wie lange Nürnbergs Bäder noch geöffnet haben.

Wer sich für das Toben im Wasser nicht allzu sehr begeistern will, der kann sich die warmen Sonnenstrahlen einfach getrost auf die faule Haut prallen lassen. Wetter.com vermeldet zum Sonntagnachmittag hin um die 29 Grad, die auch ein paar Stunden später zu einem fabelhaften Spaziergang am Nürnberger Herbstvolksfest einladen. Denn: Die Temperaturen halten bis in den späten Abend an, erst nachts kühlt es auf 19 Grad ab.

Auch die Prognosen für die Tage danach sind klar: Sommer, Hitze, Sonnenschein. Der fränkische Wetterochs weißt: "Von Montag bis Mittwoch ist der Hochdruckeinfluss stärker, die Luft trocknet ab, es bleibt absolut (oder zumindest praktisch) wolkenlos und allgemein niederschlagsfrei." Wenn das mal keine Aussichten sind!

Doch das gute Sommerwetter hält nicht ewig - leider. Der Wetterochs kündigt zum Donnerstag einen Wetterumschwung an und spricht dabei von einer markanten Veränderung und "Abkühlung." Während der Wochenanfang die gewohnten 28 bis 31 Grad aus dem Wochenende mitnehmen kann, sieht es am Donnerstag ein wenig unfreundlicher aus. Nachts soll es laut wetter.com sogar eine Regenwahrscheinlichkeit von bis zu 50 Prozent geben.

