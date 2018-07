30 Grad und mehr: Experten rufen den Dauer-Sommer aus

NÜRNBERG - Franken lechzt nach Sonne - und bekommt spätestens ab Mitte der Woche: Hitze. Gleich mehrere Wetter-Experten sprechen jetzt vom Dauer-Sommer, der auch auf die Region zurollt. Sogar Rekorde könnten purzeln.

Da hilft nur noch ein Freibad - und jede Menge Wasser: Es wird heiß in Franken. Und das schon bald. © Patrick Seeger/dpa



Das nasskalte Wochenende hat Franken hinter sich - Zeit für Sommer? Zeit für Sommer! Gleich mehrere Wetter-Experten machen Hoffnung. "Uns steht erstmals eine ausgewachsene Hitzewelle bevor", sagt etwa Diplom-Meteorologe Markus Übel vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Aus dem Südwesten kommt subtropische Luft nach Mitteleuropa. "Dort wird sie durch die Sonneneinstrahlung weiter erhitzt."

Richtig spürbar wird das schon Mitte der kommenden Woche - das Thermometer dürfte sich irgendwo zwischen 30 und 35 Grad einpendeln. Die Hitze bleibt Franken also erhalten. Damit rechnet auch Dominik Jung vom Portal wetter.net: "Für einige sind 14 Hitzetage am Stück drin!" Das sagte der Diplom-Meteorologe gegenüber der Bild. Konkret spricht Jung über den Niederrhein und das Ruhrgebiet, doch auch Bayern könnte in den Dauer-Sommer rutschen. Auch das nordbayern.de-Wetter und der fränkische Wetterochs stützen diese These.

Kleiner Dämpfer: Regnen könnte es vor allem am Montagvormittag, dann beträgt die Wahrscheinlichkeit immerhin 70 Prozent. Im Verlauf des Tages nimmt sie jedoch stetig ab und liegt am Abend nur noch bei 25 Prozent, wie wetter.com berichtet. Der Wind weht schwach aus nordwestlicher Richtung.

Am Dienstag ist der Sommer dann endgültig wieder zurück in Franken: Die Höchsttemperaturen liegen bei 30 Grad, mit Regen ist nicht zu rechnen, prognostiziert wetter.com. Keine Wolke ist am Himmel zu sehen - einem Tag im Freibad oder an einem der zahlreichen Badeseen in der Region steht als nichts im Wege.

In diesem Jahr geht es aber um mehr, sagt etwa der Deutsche Wetterdienst. "Der Blick in die Statistik zeigt, dass auf den wärmsten April seit Messbeginn gleich noch der Mairekord gebrochen wurde", sagt Markus Übel. "Darauf folgte ein ebenfalls sehr warmer Juni und in den ersten beiden Julidritteln setzte sich die Sommerwärme fort." Ob also auch der Sommer-Rekord fällt, hängt maßgeblich vom August ab. Der Start, das scheint jetzt klar, dürfte jedenfalls heiß werden.

