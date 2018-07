30 Grad! Wochenanfang verwöhnt Franken - doch es kracht

Kaum ist der Sommer zurück, suchen uns schon wieder Schauer heim - vor 28 Minuten

NÜRNBERG - Es ist ein Auf und Ab: Ein kleines Juli-Sommermärchen erwartet uns am Mittwoch. Spätestens zur Wochenmitte werden die 30 Grad geknackt. Am Donnerstag jedoch trüben Regenwolken die sonst so sonnigen Aussichten.

Abkühlung willkommen: Am Mittwoch wird es in Franken heiß - 30 Grad werden von den Wetterdiensten angekündigt. © Wolfgang Kumm/dpa



Genau so sommerlich wie am Sonntag geht es am Montag zu. Der Wetterdienst von nordbayern.de rechnet am Nachmittag mit Werten bis zu 24 Grad. Den gesamten Tag über zeigt sich die Sonne über Nürnberg, Wolken gibt es keine. Bei so heiteren Aussichten startet die neue Woche doch genau richtig!

Die Woche geht sommerlich weiter: Der Dienstag erreicht laut wetter.de Höchstwerte von 28 Grad. Regen gibt es nicht, dafür aber knappe 14 Sonnenstunden, die einen Besuch im Freibad allemal lohnenswert machen.

Auch am Mittwoch vermeldet der Wetterochs keinen Regen, ganz im Gegenteil: Schwache Westströmungen treiben schwüle Luftmassen aus Frankreich zu uns nach Franken. Das lässt die Temperaturen bis auf 30 Grad ansteigen.

Doch ist der Sommer damit schon wieder zurück? Schlechte Nachrichten: Nein! Am Donnerstag soll es wetter.com zufolge ab den Nachmittagsstunden wieder Regenschauer geben. Die Temperaturen bleiben aber weiterhin beständig - bei kuscheligen 25 Grad..