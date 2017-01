30 Jahre "Fastnacht in Franken": Das müssen Sie wissen

Zum 30. Geburtstag der Faschingssendung zeigt der BR viele Rückblicke - vor 45 Minuten

WÜRZBURG/VEITSHÖCHHEIM - Rückblicke auf die Geschichte des Quotengaranten, mehr Sendezeit für zwei Prunksitzungen und eine Live-Übertragung des Würzburger Faschingszugs: Das BR-Fernsehen zeigt in diesem Jahr so viel fränkische Fastnacht wie noch nie.

Kreative Kostüme trug in der Vergangenheit auch der ehemalige bayerische Ministerpräsident Günther Beckstein. 2014 erschien er zum Beispiel als Claudia Roth. Die Grünen-Politikerin hat ihm die Verkleidung aber nicht übel genommen. Beckstein und Roth sind seit vielen Jahren befreundet. © David Ebener/dpa



Die sprechende Nilpferd-Dame Amanda wartet bereits im oberbayerischen Dirndl auf ihren "Horst", die Fürther Komiker Heißmann und Rassau alias "Waltraud und Mariechen" feilen an ihren frechen Pointen über Minister Söder: Bereits vier Wochen vor der 30. Auflage des Quotenrenners "Fastnacht in Franken" stehen die Stars der Sendung in den Startlöchern. Und das Bayerische Fernsehen wartet zum runden Geburtstag mit einem wahren Feuerwerk an Rückblicken, Dokumentationen und Jugendsendungen auf. Start ist schon an diesem Freitag, dem 13. Januar.

"Wir haben eine ordentliche Schippe drauf gelegt", versichert Kathrin Degmair, die Leiterin des Studios Franken. Mehr als 25 Stunden, so viel wie nie, zeigt der BR diesmal an Fastnachtsprogramm im Dritten.

Allein vier "Best-Off"-Produktionen lassen die vergangenen 30 Jahre Revue passieren, jeweils aus einem anderen Blickwinkel. Am Freitag, 13. Januar, werden ab 22 Uhr die Newcomer in Veitshöchheim vorgestellt.

"Man glaubt es nicht, aber die Sendung hat sich unheimlich entwickelt", sagt Redakteur Rüdiger Baumann, der Stunden über Stunden an Material gesichtet und die Jubiläums-Features zusammengestellt hat. Neben dem "Blick hinter die Kulissen" dürfte vor allem die Rückschau auf die Gesichter der Politiker, die nicht immer verheimlichen konnten, wie tief die Pfeile der Komödianten sie treffen, einige Brisanz bergen.

"Spitzenpolitiker und Politikspitzen" heißt es am Freitag, 27. Januar (22 Uhr) und "Skandälchen und gnadenlose Witze" am Freitag, 3. Februar. Dort gibt es ein Wiedersehen mit dem - inzwischen verstorbenen - früheren Sitzungspräsidenten Detlef Wagenthaler, der den damaligen Bürgermeister von Veitshöchheim mit einem "Arsch mit Ohren" und Landtagspräsidentin Barbara Stramm mit einem Brauereifass verglich...

Die Livesendung aus Veitshöchheim gilt seit Jahren als die erfolgreichste Produktion im BR. Vergangenes Jahr sahen bundesweit fast vier Millionen Zuschauer das Spektakel aus Show, Tanz, Kabarett und Büttenreden, bei denen kaum einer der "Großkopferten" aus Politik und Gesellschaft ungeschoren davon kommt.

Gerade unter jungen Menschen eroberte der BR einen beachtlichen Marktanteil von rund 24 Prozent. Deshalb legt Bernhard Schlereth, der Präsident des Fastnachtsverbandes Franken, der die Verträge mit den Künstlern schließt, großen Wert auf Nachwuchsförderung aus den Vereinen.

Waren es im Jahr 2004, als Schlereth sein Amt antrat, noch 30 Vereine, die im Verband organisiert waren, sind es heute über 200. Dieser Entwicklung trägt der BR Rechnung, in dem er die Produktionen "Wehe wenn wir losgelassen" ( 26. Februar 18.45 Uhr) und die "Närrische Weinprobe" (27. Januar, 19.30 Uhr), in denen sich der faschingswilde Nachwuchs ausprobieren darf, um jeweils 15 Minuten verlängert.

Auch über die Lieblings-"Freunde" der Franken, die Altneihauser Feierwehrkapell'n aus der Oberpfalz gibt es einen Beitrag. Die Dokumentation "Lebenslinien" (Montag, 20. Februar, 21 Uhr) schildert, warum der Trommler der schrägen Truppe plötzlich über 150 Kilo abgenommen hat.

Am 17. Februar, wenn die Politprominez über den Roten Teppich in die Mainfrankensäle in Veitshöchheim einmarschiert, wartet Trommler Reinhard auf seinen Einsatz. Er ist bei der "Fastnacht in Franken" auch dieses Mal wieder dabei. Ebenso die Publikumslieblinge Michl Müller, Oliver Tissot, Amanda und Sebastian Reich. Und ganz junge Talente. Zum 30. Geburtstag sollen wir einige Überraschungen erleben.

Elke Graßer-Reitzner