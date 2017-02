30-Jähriger geht auf Wache und verprügelt sechs Polizisten

Mann kam mit Schaum vor dem Mund - Verdacht auf Knochenbruch bei Beamten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Unter dem Vorwand, eine Anzeige aufgeben zu wollen, tickte ein 30-Jähriger auf einem Revier der Münchner Bundespolizei völlig aus. Mit Schaum vor dem Mund ging der Mann unvermittelt auf mehrere Wachmänner los - mit teils ernsten Folgen.

In dieser Münchner Bundespolizeiwache tickte der Mann völlig aus. Foto: Bundespolizei München



Gegen 17.10 Uhr meldete der Mann sich an der Gegensprechanlage des Bundespolizeireviers am Münchner Ostbahnhof. Er habe auf die Polizei "normal" gewirkt, heißt es in einer Pressemitteilung. "Ein gesteigertes (...) Aggressivitätspotential war nicht erkennbar." Offenbar eine fatale Fehleinschätzung.

Denn als die Bundespolizei die Tür öffnete, stürmte der Mann mit erhobenen Fäusten auf einen Wachmann los, der hinter einem Tresen stand. Er schlug unvermittelt auf den Polizisten ein und brüllte: "Ich habe genug von Euch! Ich mach' Euch fertig! Ich stech' Euch ab!"

Laut Angaben der Polizei wurde bei der Auseinandersetzung auch das Mobiliar der Wache verschoben. Foto: Bundespolizei München



Auch zwei weitere Beamte konnten die Wut des 30-Jährigen nicht bändigen - zumindest vorerst. Die Polizei spricht von einem Angriff in "Boxermanier", von "Fußtritten in unbeschreiblicher Vehemenz und Intensität". Nur schwerlich gelang es nach mehreren Minuten sieben Polizisten den Mann zu fixieren. "Als er überwältigt worden war, erkannten die Beamten in der Faust des Mannes ein Feuerzeug, dass er offensichtlich zur Verstärkung seiner Schläge angewandt hatte", heißt es in einer Pressemitteilung.

Insgesamt sechs Polizisten wurden verletzt. Die Beamten zogen sich Prellungen und Schürfwunden "an verschiedenen Körperteilen" zu, drei mussten ihren Dienst sofort abbrechen und in ein Krankenhaus. Bei einem Polizisten besteht der Verdacht auf einen Knochenbruch.

Warum der Mann derart ausrastete, ist derzeit noch unklar. Bereits Ende 2016 fiel der 30-Jährige aber einer Streife am Ostbahnhof auf, weil er nach Polizeiangaben "unberechtigt aus einer psychiatrischen Anstalt" verschwunden ist. Auch in Widerstandsdelikte und Körperverletzungen soll der Mann verstrickt gewesen sein.

Zwar ist der Mann nach einer Nacht in einer Klinik wieder auf freiem Fuß, gegen ihn läuft aber ein Verfahren gegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung.

