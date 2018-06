Das hätte auch böse ausgehen können: Zwei Thüringer kamen am Freitag von der Autobahn ab und durchbrachen die Leitplanke - und das ausgerechnet an einem 30-Meter-Abgrund. Das Fahrzeug rutschte in eine Waldsenke und blieb dort liegen. Andere Verkehrsteilnehmer beobachteten den Vorfall glücklicherweise und halfen noch vor Ort. © NEWS5 / Merzbach