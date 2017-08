31 Grad! Wochenende verspricht Sonne und Hitze

Vereinzelte Schauer bleiben wohl leider trotzdem nicht aus - vor 52 Minuten

NÜRNBERG - Der Samstag ist mit über 30 Grad und strahlendem Sonnenschein der perfekte Ferientag! Nur vereinzelt können Gewitterwolken die Hitze vertreiben. Auch zum neuen Wochenstart soll es sommerlich weitergehen.

Perfektes Ausflugswetter: Das Wochenende verwöhnt uns mit heißen Temperaturen. © dpa



Am Freitag ziehen die Temperaturen bis zum Nachmittag an und klettern auf bis zu 29 Grad. Nur am Abend droht ein kleiner Wermutstropfen. Einige Wetterdienste - beispielsweise der Wetterochs - warnen gegen Abend vor vereinzelten Wärmegewittern. Ganz sicher sind die Experten sich allerdings offenbar nicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat aktuell keine Wetterwarnung für Nordbayern herausgegeben, und auch unser Wetterdienst von nordbayern.de erwartet zwar Wolken, aber keinen Niederschlag. Da hilft nur Abwarten.

Am Wochenende gibt der Sommer dann nochmal alles: Der Samstag wird voraussichtlich der schönste Tag des Wochenendes. Der Wetterochs kündigt bis zu 31 Grad und viel Sonnenschein an. Also ab ins Freibad:

Der Sonntag wird nur geringfügig kühler, am späten Abend besteht jedoch die Gefahr von Gewittern. Aber keine Sorge: Weit unter die 30-Grad-Marke purzelt das Thermometer mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht.

Am Montag geht es mit 26 bis 28 Grad immer noch sommerlich weiter. In den folgenden Tagen sollen die Temperaturen laut dem Wetterochs weiterhin so hoch bleiben. Der Sommer gibt sich also noch nicht geschlagen!

nb