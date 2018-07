37 Grad am Mittwoch: Hitze hat Franken fest im Griff

Metereologen erwarten leichte Abkühlung erst am Sonntag - vor 21 Minuten

NÜRNBERG - Auch zur Wochenmitte bleibt es sonnig, heiß und trocken. Am Mittwoch kratzt das Thermometer nochmals an der 37-Grad-Marke. Metereologen rechnen bis einschließlich Samstag mit Höchsttemperaturen.

Das Forchheimer Königsbad zieht in diesen Tagen besonders viele Besucher für eine Abkühlung an. © Ralf Rödel



Die gesundheitlichen Folgen für Mensch und Tier sind nicht ungefährlich. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt momentan täglich vor Hitze in Nordbayern und weiten Teilen Deutschlands.

Auch die Ernte in ganz Deutschland ist von der Hitzewelle betroffen: Bauern klagen über verdörrte Felder, die Preise von Milch und beispielsweise Gemüse steigen wegen der Engpässe.

Da die Bodentemperaturen in 50 Zentimeter Tiefe derzeit mit 25 bis 26 Grad sehr hoch sind, könnte die extreme Hitze sehr stark in Gebäude eindringen, erläutert der fränkische Wetterochs. Und auch in den kommenden Nächten sinkt das Thermometer in den Städten kaum unter die 25-Grad-Marke. Auf dem Land wird es in den Nächten mit 18 Grad etwas kühler.

Die Aussichten für die einzelnen Tage

Auch am Mittwoch geht die Hitze weiter: Die Temperaturen steigen auf bis zu 37 Grad. Es bleibt ganztags staubtrocken, prognostiziert wetter.de. Der fränkische Wetterochs hält allerdings einzelne Gewitter für möglich. Ob der Niederschlag - sollte er fallen - aber ausreicht, um die trockene Erde zu bewässern, ist anzuzweifeln.

Laut wetter.com werden sowohl der Donnerstag als auch der Freitag mit Temperaturen zwischen 21 und 35 Grad das Frankenland zum Schwitzen bringen. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt dabei zwischen 20 und 35 Prozent. Wetter.de hingegen rechnet mit ein paar Grad weniger für beide Tage.

Für das Wochenende sagt der fränkische Wetterochs Folgendes voraus: "Am Samstag verlagert sich unser wetterbestimmendes Hoch ein Stück nach Westen, so dass sein Kern über Irland liegt. Dadurch kommt bei uns eine leichte Nordwestströmung in Gang. Wie sehr diese abkühlend wirken wird, ist noch offen. Beim GFS-Wettermodell ist es am Samstag und am Sonntag noch anhaltend 33 Grad heiß. Die meisten anderen Modelle gehen auf 30 bzw. 27 zurück."

Auch wetter.com und wetter.de versprechen uns am Sonntag ein leichtes Aufatmen mit Temperaturen knapp unter 30 Grad.

Bei dieser Hitze kann eine Abkühlung nicht schaden: Beispielsweise die fränkischen Badeseen locken mit Wassertemperaturen von 22 Grad (großer Brombachsee) und 25 Grad (Rothsee).

Doch nicht nur der Gang an den See ist am Wochenende eine Option, den Sommer zu genießen. Es gibt auch zahlreiche Freibäder, die mit Sprungtürmen, Wasserrutschen und Spielplätzen locken.

