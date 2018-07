40-Jähriger belästigt Ehefrau eines Nebenbuhlers sexuell

Streit zwischen den beiden Männern eskalierte - Polizei musste einschreiten - vor 41 Minuten

WÜRZBURG/HEIDINGSFELD - Ein 40-jähriger Würzburger soll vergangenen Donnerstag die Ehefrau eines 37-Jährigen an ihrem Arbeitsplatz sexuell belästigt haben. Ein handfester Streit zwischen den beiden Männern rief die Polizei auf den Plan.

Gegen 18 Uhr am Freitagabend endete eine Auseinandersetzung zwischen den zwei Männern im Alter von 39 und 40 Jahren in Heidingsfeld in einem handfesten Streit. Eine Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt musste anrücken. Im Verlauf des Einsatzes wurde bekannt, dass es am Vortag zu einem Sexualdelikt zwischen dem 40-Jährigen und der Ehefrau des 39-Jährigen gekommen sein soll. Der Vorfall war offenbar auch der Auslöser für den Streit zwischen den beiden Männern.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 40-Jährige in den vergangenen Tagen wiederholt die 37-jährige Ehefrau seines Kontrahenten an ihrer Arbeitsstelle in Heidingsfeld aufgesucht haben. Als er dies am Donnerstagabend erneut tat, soll es zu sexuellen Handlungen gekommen sein - jedoch gegen den Willen der Frau.

Die Beamten nahmen den 40-Jährigen daraufhin vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Würzburger Kriminalpolizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der sexuellen Nötigung. Unter strengen Auflagen wurde dieser jedoch außer Vollzug gesetzt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.