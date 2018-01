40-Tonner erfasst Auto von Familie: Baby schwer verletzt

KRONACH - Er griff nach einer Wasserflasche und verlor die Kontrolle über seinen Laster: Ein Fernfahrer fuhr am frühen Mittwochabend bei Marktrodach (Landkreis Kronach) in das Auto einer Familie.

Die Bergungsarbeiten an der Bundesstraße bei Marktrodach dauerten Stunden. Foto: NEWS5 / Fricke



Das Wrack an der Bundesstraße nahe Marktrodach lässt erahnen, wie heftig der Aufprall gewesen sein muss. Die Scheiben sind gesprungen, überall liegen Trümmer, zusätzlich musste die Feuerwehr Teile der Karosserie aufschneiden, um die Insassen retten zu können. Nachdem ein Laster auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem Auto einer Familie zusammenstieß, verletzten sich in dem Wagen eine Mutter und ihre zwei Kinder.

Während die Mutter und ihre ältere Tochter (2) nur leicht verletzt wurden, erlitt das gerade einmal sechs Monate alte Baby der Familie schwere Verletzungen. Es wurde mit einem Rettungshelikopter in eine Spezialklinik geflogen. Ob das Kind in Lebensgefahr schwebt, konnte ein Sprecher der oberfränkischen Polizei am Mittwochabend nicht sagen. Das Kind sei jedoch ordnungsgemäß angeschnallt gewesen. Der Fahrer des Lastwagens erlitt einen Schock.

Der Mann, dessen Alter noch unklar ist, hatte sich zuvor wohl nach einer Flasche im Inneren seines 40-Tonners gebückt und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilt. Ein Gutachter wurde an die Unfallstelle gerufen, er soll den genauen Hergang klären. Die Bundesstraße bei Marktrodach im Landkreis Kronach blieb mehrere Stunden gesperrt.

