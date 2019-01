40-Tonner kippt auf A72 um: Fahrbahn komplett gesperrt

Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus - Bergung gestaltet sich schwierig - vor 1 Stunde

HOF - Am Dienstagmittag ist auf der A72 zwischen den Anschlussstellen Hof-Nord und Hof-Töpen ein Lkw umgekippt, der mit Lebensmitteln beladen war. Derzeit ist die Autobahn in Fahrtrichtung Plauen komplett gesperrt. Schweres Bergegerät rollt an.

Der 40-Tonner liegt am rechten Fahrbahnrand. Zur Bergung muss die A72 in Fahrtrichtung Plauen allerdings komplett gesperrt werden. © NEWS5 / Fricke



Wie ein Sprecher der Polizei Oberfranken gegenüber nordbayern.de mitteilte, ereignete sich das Unglück gegen 13.30 Uhr. Der 40-Tonner kippte aus bislang ungeklärter Ursache zwischen den Anschlussstellen Hof-Nord und Hof-Töpen in Fahrtrichtung Plauen um und blockiert derzeit die rechte Fahrspur.

Der Lkw ist mit Lebensmitteln beladen, die Bergung gestaltet sich aufgrund des enormen Gewichts schwierig. Derzeit rollt ein schweres Bergegerät an, das den 40-Tonner wieder auf die Räder befördern soll. Danach muss das Fahrzeug noch abtransportiert werden. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Er kam in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Derzeit ist die A72 in Richtung Plauen komplett gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr an der Abfahrt Hof-Nord um.

evo