40-Tonner rollt los und quetscht 62-Jährigen ein

Mann bei Betriebsunfall an die Wand gedrückt und schwer verletzt - vor 59 Minuten

FREIHUNG - 40-Tonnen schwerer Sattelschlepper macht sich selbstständig: Bei einem Betriebsunfall in der Oberpfalz ist ein 62-Jähriger von einem fahrerlosen Lastwagen gegen eine Wand gedrückt und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein 24-Jähriger am Vorabend in Freihung (Landkreis Amberg-Sulzbach) beim Entladen kurzzeitig seinen Lastwagen verlassen. Aus zunächst unbekannter Ursache rollte der 40-Tonner etwa 70 Meter weit über den Betriebshof. Schließlich drückte er den 62-Jährigen gegen die Wand eines Bürogebäudes. Der Mann war gerade dabei, sein Auto zu beladen und sah den Laster daher nicht auf sich zukommen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

dpa