50-Jähriger verursacht in Amberg Unfall wegen Gipsfuß

Unfallverursacher fuhr unvermittelt rückwärts und konnte nicht mehr bremsen - vor 32 Minuten

AMBERG - Weil er einen Gips am rechten Bein trug, verursachte ein 50-Jähriger in Amberg am Dienstag einen Verkehrsunfall. Auf der Suche nach einem Parkplatz legte er unvermittelt den Rückwärtsgang ein, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in das nachfolgende Auto.

Der 50-Jährige fuhr am Dienstagnachmittag mit seinem Auto die Karmensöldner Straße in Richtung Söldenweg entlang und war auf der Suche nach einem Parkplatz. Ein hinter ihm fahrender 22-Jähriger wurde von der Situation völlig überrascht, als der 50-Jährige plötzlich anhielt, zurücksetzte und gegen seinen Wagen fuhr.

Beide Männer stiegen aus und der 22-Jährige musste verwundert feststellen, dass der Unfallverursacher einen Gips am rechten Bein trug. Die alamierten Polizeibeamten vermuteten, dass die damit verbundenen Beeinträchtigungen wohl Grund für den Unfall waren. Denn auch der 50-Jährige konnte sich nicht erklären, warum er nicht rechtzeitig gebremst hatte.

Die Beamten leiteten gegen den Unfallverursacher ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Da der Mann seinen ständigen Wohnsitz außerhalb Deutschlands hat, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 180 Euro bezahlen. Seinen Führerschein durfte er behalten, den Fahrzeugschlüssel stellte die Polizei jedoch sicher.

Den entstandenen Sachschaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro.

