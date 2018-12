6 Grad und bedeckt: Herbstwetter in der Weihnachtszeit

In der Nacht wird der Gefrierpunkt nicht mehr unterschritten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Es bleibt auch am Donnerstag grau und bedeckt. Perfekt also, um abends mit warmem Tee und gutem Gewissen einen Film auf dem Sofa zu schauen. Milde Temperaturen und gelegentlich Regen bestimmen auch weiterhin die Vorweihnachtszeit in Franken - an Heiligabend zieht sich dieser Trend fort.

