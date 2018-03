63-Jährige aus Schwarzenbach bei Naila vermisst

Frau ist dement und seit Sonntagvormittag nicht mehr aufgetaucht - vor 1 Stunde

SCHWARZENBACH AM WALD - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Christa Schuberth aus Lerchenhügel, einem kleinen Ort bei Schwarzenbach am Wald. Die Vermisste wurde am Sonntag das letzte Mal gesehen.

Die demente 63-Jährige wird seit Sonntagvormittag vermisst. © Polizei



Christa Schuberth wurde zuletzt am Sonntag gegen 10.30 Uhr in Lerchenhügel gesehen, einem kleinen Ort in der Nähe von Schwarzenbach am Wald. Die Vermisste ist 63 Jahre alt und dement. Die bisherige umfangreiche Vermisstensuche der Polizei mit Unterstützung durch BRK, Bergwacht, Feuerwehr und THW im waldreichen Gebiet rings um Schwarzenbach/Wald blieb bislang erfolglos. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche.

Personenbeschreibung:

Die Vermisste ist zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß, trägt ihre kinnlangen grauen Haare in einem Bob geschnitten und hat eine ältere, dicke Hornbrille auf. Bekleidet ist sie mit einer grauen, quergesteppten, hüftlangen Winterjacke und einer dunklen Mütze und trägt vermutlich eine blaue Tasche bei sich. Sie gilt als gut zu Fuß.

Hinweise zum Aufenthalt der vermissten Frau werden an die Rufnummer der Nailaer Polizeiinspektion 09282/979040 erbeten.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.