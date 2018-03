63-Jährige Vermisste aus Schwarzenbach wieder aufgetaucht

Demente Frau wurde seit Sonntagvormittag gesucht - vor 19 Minuten

SCHWARZENBACH AM WALD - Die Vermisste aus Lerchenhügel, einem kleinen Ort bei Schwarzenbach am Wald, ist gefunden. Die Frau tauchte unversehrt in ihrem Heimatort auf.

Die 63-Jährige war zuletzt am Sonntag gegen 10.30 Uhr in Lerchenhügel gesehen worden, einem kleinen Ort in der Nähe von Naila. Die Polizei und 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks und des BRK mit Bergwacht hatten nach der dementen Vermissten gesucht, nun ist sie unversehrt wieder in ihrem Heimatort aufgetaucht. Wo sie sich während ihrer Abwesenheit aufgehalten hat, ist laut Polizei noch unklar.

Der Artikel wurde um 13.48 Uhr aktualisiert.