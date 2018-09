65-Jähriger aus Reha-Klinik in Nittenau vermisst

vor 2 Stunden

NITTENAU - Seit Sonntagnachmittag wird der 65-jährige Stefan Gehb aus dem oberpfälzischen Nittenau (Lkr. Schwandorf) vermisst. Der Regensburger verschwand aus einer Reha-Klinik. Eine groß angelegte Suchaktion blieb bislang erfolglos.

Seit Sonntag wird der 65-jährige Stefan Gehb vermisst. © Polizei



Nach einer schweren Erkrankung befand sich der 65-Jährige zur Reha in einer Klinik in Nittenau. Seit etwa 16 Uhr am Sonntagnachmittag ist er jedoch verschwunden. Er hat laut Polizeiangaben keinerlei Bezug zu Nittenau, daher ist es möglich, dass er sich auf dem Weg nach Regensburg befindet.

Suchaktionen in der Sonntagnacht und am Montagvormittag blieben bislang erfolglos. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

etwa 175 Zentimeter groß, 60 Kilo schwer und von hagerer Statur

graue Haare mit Stirnglatze

auffällig ist sein schwankender Gang

vermutlich bekleidet mit blauen Turnschuhen, Jogginghose und einer schwarzen Jacke mit roten Streifen

trägt am Handgelenk ein Armband mit der Aufschrift "Passauer Wolf"

führt keine Geldbörse und keinen Ausweis mit sich

Hinweise zu Stefan Gehbs Aufenthaltsort nimmt die Polizei Nittenau unter der Nummer 09436-9038930 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

