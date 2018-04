70 Wagen beschädigt: Wer ist der Auto-Kratzer von Würzburg?

Fahrzeugseiten und Motorhauben betroffen - Polizei überwacht rund um die Uhr - vor 30 Minuten

WÜRZBURG - Im Stadtteil Unterdürrbach in Würzburg sind inzwischen etwa 70 Fahrzeuge zerkratzt worden: Die Polizei führt nun rund um die Uhr intensive Überwachungsmaßnahmen durch und geht Hinweisen nach. Wer ist der Auto-Kratzer?

Autofahrer werden derzeit in Würzburg von der Angst um ihr Fahrzeug geplagt, wenn es nachts draußen steht: Von Samstag auf Sonntag hatte ein Unbekannter in der Zeit von 0.30 Uhr bis 9 Uhr im Bereich der Unterdürrbacher Straße in Würzburg rund 20 Fahrzeuge zerkratzt.

In der darauffolgenden Nacht von Sonntag auf Montag war er erneut in der Zeit von 22.30 Uhr bis 06.30 Uhr aktiv. Hier hatte er an etwa 50 Autos Hand angelegt. Diese waren in der Steinburgstraße und Unterdürrbacher Straße abgestellt. Der Sachschaden kann nach ersten Schätzungen insgesamt auf mehrere Zehntausend Euro beziffert werden. Der unbekannte Täter hatte beispielsweise Fahrzeugseiten und Motorhauben zerkratzt.

Die Polizei setzt bei der Aufklärung der Kratzer-Serie auf eine eigens eingerichtete dienststellenübergreifende Ermittlungskommission. Die Ermittler haben seit Beginn der Serie zahlreiche Personen überprüft und sind mehr als 100 Hinweisen nachgegangen.

Ermittlungen auf Hochtouren

Eine heiße Spur gibt es allerdings noch nicht. Umso wichtiger ist für die Polizei, gerade nachts alles im Blick zu haben. Allerdings ist genau das laut Polizei eine "besondere Herausforderung". Schließlich sei die Ausführung der Tat von außen "nur sehr schwer" wahrzunehmen.

Die Beamten sind daher auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Im Laufe des Dienstags wurde erneut die Nachbarschaft in Unterdürrbach an der Haustür befragt. Sachdienliche Angaben kann jeder auch anonym und vertraulich bei der Polizei abgeben. Das Bayerische Landeskriminalamt hat für Hinweise zur Ergreifung eines Tatverdächtigen eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro ausgesetzt.

Die Polizei bittet Anwohner und Passanten, verdächtige Personen sofort über den Notruf 110 bei der Polizei zu melden. Auch für Zeugen zunächst unbedeutend wirkende Geräusche oder Hinweise werden genauestens überprüft. Anrufe sind jederzeit telefonisch unter 0931/457-2230 möglich.

