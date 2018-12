71-Jährige von eigenem Auto überrollt

Die Frau musste daraufhin in ein Krankenhaus gebracht werden - vor 1 Stunde

HEROLDSBERG - Am Donnerstag ging der Versuch einer 71-Jährigen, ihr Auto zu parken, mächtig schief: Nach dem Aussteigen rollte der nicht gesicherte Wagen über die Füße der älteren Dame.

Die 71 Jahre alte Frau vergaß nach dem Parken die Handbremse anzuziehen und legte auch keinen Gang ein, weswegen sich das Auto nach dem Aussteigen am Donnerstagabend in Heroldsberg wieder in Bewegung setzte.

Dabei gerieten die Beine der Frau unter das Auto und wurden von dem Wagen überrollt. Die Verletzungen waren so schwerwiegend, dass sie mit dem Rettungsdienst in eine Klinik nach Nürnberg gebracht werden musste.

mt